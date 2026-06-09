Managers’ Transactions bei BMW: Führungskraft ersteht weitere Anteile

Aktien wechseln den Besitzer

So entwickelte sich die BMW-Aktie nach einer kürzlich erfolgten Managers’ Transaction.

BMW meldete Managers’ Transactions mit dem Ausführungsdatum 29.05.2026. Offiziell durchgeführt wurde die Transaktion am 01.06.2026. 5.215 BMW-Papiere zu jeweils 76,16 EUR erwarb am 29.05.2026 Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand. Die BMW-Aktie musste letztlich Verluste hinnehmen. Im FSE-Handel ging es um 1,30 Prozent auf 75,02 EUR abwärts.

Die BMW-Aktie wies am Tag der offiziellen BaFin-News Verluste aus. Im FSE-Handel ging es für das Papier um 0,60 Prozent auf 74,10 EUR abwärts. Im Handel wurden an diesem Tag 2.285 BMW-Aktien umgesetzt. BMW ist derzeit am Markt 41,87 Mrd. Euro wert. Im freien Handel an der Börse befinden sich aktuell 550.683.072 Papiere.

Zuvor meldete BMW, dass Nedeljkovic, Dr. Milan am 29.05.2026 ein Eigengeschäft tätigte. Nedeljkovic, Dr. Milan hatte sein Portfolio um 5.215 Anteile zu jeweils 76,16 EUR ausgebaut.

Redaktion finanzen.net