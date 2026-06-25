Managers’ Transactions bei BMW: Führungskraft ersteht weitere Anteile

Managers’ Transaction

Diese Auswirkungen hatten die jüngsten Eigengeschäfte von Führungskräften auf die BMW-Aktie.

Am 29.05.2026 wurden bei BMW Managers’ Transactions erfasst. Die Transaktion wurde am 01.06.2026 publik gemacht. Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand, kaufte am 29.05.2026 BMW-Anteilsscheine. Insgesamt wechselten 5.215 Aktien zum Preis von jeweils 76,16 EUR den Besitzer. Die Aktie verlor schließlich in der FSE-Sitzung 1,30 Prozent auf 75,02 EUR.

Die BMW-Aktie notierte am offiziellen Meldungstag der BaFin im FSE-Handel letzten Endes mit Abschlägen von 0,60 Prozent bei 74,10 EUR. Die Anzahl der gehandelten BMW-Aktien belief sich an jenem Tag auf 2.285 Stück. BMW erreicht derzeit eine Marktkapitalisierung von 36,69 Mrd. Euro. Die Anzahl der im freien Handel zur Verfügung stehenden Aktien beläuft sich auf 550.683.072 Papiere.

Davor tätigte Nedeljkovic, Dr. Milan am 29.05.2026 ein Eigengeschäft. Zu jeweils 76,16 EUR kaufte Nedeljkovic, Dr. Milan 5.215 Anteile.

Redaktion finanzen.net