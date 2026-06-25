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Managers’ Transactions bei BMW: Führungskraft ersteht weitere Anteile

26.06.26 14:01 Uhr
Managers’ Transactions bei BMW: Führungskraft ersteht weitere Anteile | finanzen.net

BMW veröffentlichte jüngst ein Eigengeschäft.

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Am 29.05.2026 wurden bei BMW Eigengeschäfte von Führungskräften verzeichnet. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 01.06.2026 ein. Von Vorstand Nedeljkovic, Dr. Milan wurden am 29.05.2026 BMW-Papiere gekauft. Für je 76,16 EUR wurden 5.215 BMW-Papiere erstanden. Die BMW-Aktie musste dann im FSE-Handel abgeben und fiel um 1,30 Prozent auf 75,02 EUR.

Die BMW-Aktie notierte am offiziellen Meldungstag der BaFin im FSE-Handel letzten Endes mit Abschlägen von 0,60 Prozent bei 74,10 EUR. Letztlich wurden via FSE 2.285 BMW-Aktien gekauft oder verkauft. Der Börsenwert von BMW beläuft sich unterdessen auf 36,69 Mrd. Euro. Der Streubesitz wird auf 550.683.072 Aktien beziffert.

Bereits am 29.05.2026 wurde eine Managers’ Transaction von Nedeljkovic, Dr. Milan verzeichnet. Die Führungskraft vergrößerte die Aktienposition um 5.215 Papiere zu jeweils 76,16 EUR.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Harold Cunningham/Getty Images

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