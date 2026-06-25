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Eigengeschäft bei BMW

Managers’ Transactions bei BMW: Führungskraft ersteht weitere Anteile

26.06.26 16:01 Uhr
Managers’ Transactions bei BMW: Führungskraft ersteht weitere Anteile | finanzen.net

Bewegung bei BMW: So änderte eine Führungskraft ihr Portfolio.

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Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 29.05.2026 bei BMW verzeichnet. Am 01.06.2026 wurde der Handel mit BMW-Anteilen gemeldet. Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand bei BMW, fügte am 29.05.2026 5.215 Aktien dem Depot hinzu. Je Papier wurde ein Preis von 76,16 EUR gezahlt. Zum Handelsende ging es für die BMW-Aktie nach unten. Im FSE-Handel fiel das Papier um 1,30 Prozent auf 75,02 EUR.

Die BMW-Aktie gab am Tag der offiziellen BaFin-News im FSE-Handel im Endeffekt um 0,60 Prozent auf 74,10 EUR nach. Letztlich wurden via FSE 2.285 BMW-Aktien gekauft oder verkauft. Am Markt ist BMW aktuell 36,69 Mrd. Euro wert. An der Börse handelbar sind momentan 550.683.072 Papiere.

Nedeljkovic, Dr. Milan tätigte zuvor am 29.05.2026 ein Eigengeschäft. Für einen Preis von jeweils 76,16 EUR erwarb Nedeljkovic, Dr. Milan 5.215 Aktien.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Roberto Lusso / Shutterstock.com

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