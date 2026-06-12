DAX24.635 +1,8%Est506.188 +2,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9200 -1,7%Nas25.889 +0,3%Bitcoin55.281 +0,7%Euro1,1567 ±0,0%Öl87,33 -2,0%Gold4.214 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Infineon 623100 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Rheinmetall 703000 SAP 716460 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 Micron Technology 869020 Volkswagen (VW) vz. 766403 Amazon 906866 Adobe 871981
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Friedenshoffnung im Iran-Krieg: DAX geht mit starken Gewinnen ins Wochenende -- US-Börsen schließen im Plus -- SpaceX-Aktie an der Börse - Mega-IPO schlägt alle Rekorde -- Intel, NVIDIA im Fokus
Top News
Große Auswahl, minimale Kosten: Derivate-Trading bei finanzen.net ZERO Große Auswahl, minimale Kosten: Derivate-Trading bei finanzen.net ZERO
Handle bei finanzen.net ZERO auch am Wochenende - jeden Samstag ab 14 Uhr Handle bei finanzen.net ZERO auch am Wochenende - jeden Samstag ab 14 Uhr
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Öffentliche Bekanntgabe

Managers’ Transactions bei BMW: Führungskraft kauft zu

13.06.26 18:01 Uhr
Managers’ Transactions bei BMW: Führungskraft kauft zu | finanzen.net

BMW rückte kürzlich wegen Managers’ Transactions in den Fokus der Anleger.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
67,38 EUR -0,24 EUR -0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Für den 29.05.2026 wurde bei BMW eine Managers’ Transaction gemeldet. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 01.06.2026 ein. Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand, baute das eigene Depot am 29.05.2026 um BMW-Anteile aus. Nedeljkovic, Dr. Milan erwarb 5.215 Aktien zu einem Kurs von je 76,16 EUR. Die BMW-Aktie wies an diesem Tag Verluste aus. Im FSE-Handel ging es für das Papier um 1,30 Prozent auf 75,02 EUR abwärts.

Die BMW-Aktie gab am Tag der offiziellen BaFin-News im FSE-Handel im Endeffekt um 0,60 Prozent auf 74,10 EUR nach. Von der BMW-Aktie wurden im Tagesverlauf 2.285 Stück gehandelt. Der Börsenwert von BMW beläuft sich unterdessen auf 40,65 Mrd. Euro. 550.683.072 Anteilsscheine befinden sich derzeit im Streubesitz.

Zuvor wurden Transaktionen von Nedeljkovic, Dr. Milan am 29.05.2026 verzeichnet. Die Führungskraft machte eine Steigerung im Portfolio um 5.215 Aktien zu jeweils 76,16 EUR bekannt.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Nachrichten zu BMW AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu BMW AG

DatumRatingAnalyst
08.06.2026BMW OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.06.2026BMW OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.05.2026BMW HoldJefferies & Company Inc.
28.05.2026BMW KaufenDZ BANK
15.05.2026BMW NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.06.2026BMW OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.06.2026BMW OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.05.2026BMW KaufenDZ BANK
07.05.2026BMW OutperformBernstein Research
07.05.2026BMW BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
29.05.2026BMW HoldJefferies & Company Inc.
15.05.2026BMW NeutralUBS AG
13.05.2026BMW Sector PerformRBC Capital Markets
07.05.2026BMW NeutralUBS AG
07.05.2026BMW HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
07.05.2026BMW UnderweightBarclays Capital
15.04.2026BMW UnderweightBarclays Capital
13.03.2026BMW UnderweightBarclays Capital
19.01.2026BMW UnderweightBarclays Capital
15.01.2026BMW UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BMW AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen