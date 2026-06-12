Managers’ Transactions bei BMW: Führungskraft kauft zu

Öffentliche Bekanntgabe

BMW rückte kürzlich wegen Managers’ Transactions in den Fokus der Anleger.

Für den 29.05.2026 wurde bei BMW eine Managers’ Transaction gemeldet. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 01.06.2026 ein. Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand, baute das eigene Depot am 29.05.2026 um BMW-Anteile aus. Nedeljkovic, Dr. Milan erwarb 5.215 Aktien zu einem Kurs von je 76,16 EUR. Die BMW-Aktie wies an diesem Tag Verluste aus. Im FSE-Handel ging es für das Papier um 1,30 Prozent auf 75,02 EUR abwärts.

Die BMW-Aktie gab am Tag der offiziellen BaFin-News im FSE-Handel im Endeffekt um 0,60 Prozent auf 74,10 EUR nach. Von der BMW-Aktie wurden im Tagesverlauf 2.285 Stück gehandelt. Der Börsenwert von BMW beläuft sich unterdessen auf 40,65 Mrd. Euro. 550.683.072 Anteilsscheine befinden sich derzeit im Streubesitz.

Zuvor wurden Transaktionen von Nedeljkovic, Dr. Milan am 29.05.2026 verzeichnet. Die Führungskraft machte eine Steigerung im Portfolio um 5.215 Aktien zu jeweils 76,16 EUR bekannt.

Redaktion finanzen.net