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Eigengeschäft

Managers’ Transactions bei BMW: Führungskraft kauft zu

16.06.26 16:01 Uhr
Managers’ Transactions bei BMW: Führungskraft kauft zu | finanzen.net

Nach Eigengeschäften von Führungskräften rückte zuletzt BMW ins Blickfeld.

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BMW AG
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Die BaFin wurde über ein Eigengeschäft bei BMW am 29.05.2026 informiert. Die Transaktion wurde am 01.06.2026 offengelegt. 5.215 BMW-Aktien für jeweils 76,16 EUR erwarb am 29.05.2026 Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand. Die BMW-Aktie stand in der FSE-Sitzung schließlich 1,30 Prozent im Minus bei 75,02 EUR.

Die BMW-Aktie wies am Tag der offiziellen BaFin-News Verluste aus. Im FSE-Handel ging es für das Papier um 0,60 Prozent auf 74,10 EUR abwärts. Im FSE-Handel wechselten 2.285 BMW-Aktien den Besitzer. Aktuell ergibt sich für BMW eine Börsenbewertung in Höhe von 41,42 Mrd. Euro. Im freien Handel befinden sich derzeit 550.683.072 Wertpapiere.

Nedeljkovic, Dr. Milan führte zuvor am 29.05.2026 die letzte Transaktion durch. Das Portfolio von Nedeljkovic, Dr. Milan verzeichnete zu diesem Zeitpunkt eine Erhöhung um 5.215 Anteile zu jeweils 76,16 EUR.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gyuszkofoto / Shutterstock.com

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