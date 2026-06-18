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Managers’ Transactions bei BMW: Führungskraft kauft zu

19.06.26 18:01 Uhr
Managers’ Transactions bei BMW: Führungskraft kauft zu | finanzen.net

Managers’ Transactions brachten jüngst die BMW-Aktie in Bewegung.

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Aktien
BMW AG
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Am 29.05.2026 wurden bei BMW Managers’ Transactions erfasst. Das Eigengeschäft wurde am 01.06.2026 öffentlich gemacht. Vorstand Nedeljkovic, Dr. Milan kaufte am 29.05.2026 BMW-Aktien. 5.215 BMW-Anteilsscheine wurden zu einem Kurs von je 76,16 EUR erworben. Die BMW-Aktie notierte im FSE-Handel letzten Endes mit Abschlägen von 1,30 Prozent bei 75,02 EUR.

Die BMW-Aktie stand am Tag der offiziellen BaFin-News in der FSE-Sitzung schließlich 0,60 Prozent im Minus bei 74,10 EUR. Über FSE wurden im Handelsverlauf 2.285 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. BMW wird aktuell mit einem Börsenwert von 36,36 Mrd. Euro gelistet. Öffentlich zum Handel stehen aktuell 550.683.072 Anteilsscheine.

Nedeljkovic, Dr. Milan führte zuvor am 29.05.2026 die letzte Transaktion durch. Um 5.215 Anteile für einen Preis von jeweils 76,16 EUR baute Nedeljkovic, Dr. Milan das eigene Portfolio aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Teerapun / Shutterstock.com

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