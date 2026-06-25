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Transaktions-Meldung

Managers’ Transactions bei BMW: Führungskraft kauft zu

26.06.26 20:01 Uhr
Managers’ Transactions bei BMW: Führungskraft kauft zu | finanzen.net

So entwickelte sich die BMW-Aktie nach einer kürzlich erfolgten Managers’ Transaction.

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Aktien
BMW AG
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Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 29.05.2026 bei BMW verzeichnet. Die BaFin wurde am 01.06.2026 über die Transaktion informiert. Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand, baute das eigene Depot am 29.05.2026 um BMW-Anteile aus. Nedeljkovic, Dr. Milan erwarb 5.215 Aktien zu einem Kurs von je 76,16 EUR. Die BMW-Aktie gab im FSE-Handel im Endeffekt um 1,30 Prozent auf 75,02 EUR nach.

Die BMW-Aktie gab am Tag der offiziellen BaFin-News im FSE-Handel im Endeffekt um 0,60 Prozent auf 74,10 EUR nach. An diesem Tag wurden via FSE 2.285 BMW-Aktien umgesetzt. Die Marktkapitalisierung von BMW beläuft sich aktuell auf 36,69 Mrd. Euro. Die Zahl der im Streubesitz befindlichen Aktien beläuft sich auf 550.683.072.

Das vorangegangene Eigengeschäft der Führungskraft fand am 29.05.2026 statt. Nedeljkovic, Dr. Milan erwarb zu diesem Zeitpunkt 5.215 Anteilsscheine. Eine Aktie hatte damals einen Kurs von 76,16 EUR.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

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