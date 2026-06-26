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Eigengeschäft bei BMW

Managers’ Transactions bei BMW: Führungskraft kauft zu

27.06.26 10:01 Uhr
Managers’ Transactions bei BMW: Führungskraft kauft zu | finanzen.net

Bewegung bei BMW: So änderte eine Führungskraft ihr Portfolio.

Werte in diesem Artikel
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BMW AG
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Kürzlich kam es bei der BMW-Aktie zu Managers’ Transactions. Die Transaktion wurde am 01.06.2026 publik gemacht. Im Portfolio von BMW-Vorstand Nedeljkovic, Dr. Milan kam es am 29.05.2026 zu einer Anpassung. Die Führungskraft kaufte 5.215 Aktien zu jeweils 76,16 EUR hinzu. Die Aktie verlor schließlich in der FSE-Sitzung 1,30 Prozent auf 75,02 EUR.

Das Papier von BMW befand sich am Tag der Veröffentlichung der Transaktion durch die BaFin letzten Endes im Sinkflug und gab im FSE-Handel 0,60 Prozent auf 74,10 EUR ab. Im Handelsverlauf wurden 2.285 BMW-Aktien umgesetzt. Aktuell verbucht BMW einen Börsenwert von 35,56 Mrd. Euro. Die Anzahl der im freien Handel zur Verfügung stehenden Aktien beläuft sich auf 550.683.072 Papiere.

Davor tätigte Nedeljkovic, Dr. Milan am 29.05.2026 ein Eigengeschäft. Nedeljkovic, Dr. Milan erhöhte sein Engagement um 5.215 BMW-Papiere zu jeweils 76,16 EUR.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com

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