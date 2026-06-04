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Managers’ Transactions bei BMW: Führungskraft weitet Engagement aus

05.06.26 12:01 Uhr
Managers’ Transactions bei BMW: Führungskraft weitet Engagement aus | finanzen.net

So hoch fiel ein Eigengeschäft bei der BMW-Aktie aus.

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BMW AG
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Die BaFin wurde über ein Eigengeschäft bei BMW am 29.05.2026 informiert. Die Meldung des Eigengeschäfts ging am 01.06.2026 ein. Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand bei BMW, fügte am 29.05.2026 5.215 Aktien dem Depot hinzu. Je Papier wurde ein Preis von 76,16 EUR gezahlt. Die BMW-Aktie musste letztlich Verluste hinnehmen. Im FSE-Handel ging es um 1,30 Prozent auf 75,02 EUR abwärts.

Die BMW-Aktie musste am Tag der Kundgebung der Transaktion durch die BaFin letztlich Verluste hinnehmen. Im FSE-Handel ging es um B Prozent auf A EUR abwärts. Der Tagesumsatz der BMW-Aktie belief sich da auf 2.285 Aktien. Der Marktwert von BMW beträgt unterdessen 42,50 Mrd. Euro. Im freien Handel an der Börse befinden sich aktuell 550.683.072 Papiere.

Bereits am 29.05.2026 wurde eine Managers’ Transaction von Nedeljkovic, Dr. Milan verzeichnet. Nedeljkovic, Dr. Milan hatte sein Portfolio um 5.215 Anteile zu jeweils 76,16 EUR ausgebaut.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: lexan / Shutterstock.com

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