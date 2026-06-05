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Managers’ Transactions bei BMW: Führungskraft weitet Engagement aus

06.06.26 12:01 Uhr
Managers’ Transactions bei BMW: Führungskraft weitet Engagement aus | finanzen.net

Bei BMW kam es kürzlich zu Eigengeschäften von Führungskräften.

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BMW meldete der BaFin eine Managers’ Transaction vom 29.05.2026. Am 01.06.2026 wurde der Handel mit BMW-Anteilen gemeldet. Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand bei BMW, fügte am 29.05.2026 5.215 Aktien dem Depot hinzu. Je Papier wurde ein Preis von 76,16 EUR gezahlt. Die Aktie notierte am Schluss mit Verlusten. Im FSE-Handel verbilligte sie sich um 1,30 Prozent auf 75,02 EUR.

Zum Sitzungsende des Tages der BaFin-Veröffentlichung fiel die BMW-Aktie. Im FSE-Handel rutschte das Papier um 0,60 Prozent auf 74,10 EUR ab. Schließlich betrug der Umsatz im FSE-Handel 2.285 BMW-Aktien. BMW verzeichnet derzeit eine Marktkapitalisierung von 42,53 Mrd. Euro. An der Börse handelbar sind momentan 550.683.072 Papiere.

Nedeljkovic, Dr. Milan führte zuvor am 29.05.2026 die letzte Transaktion durch. Das Portfolio von Nedeljkovic, Dr. Milan verzeichnete zu diesem Zeitpunkt eine Erhöhung um 5.215 Anteile zu jeweils 76,16 EUR.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ninelle / Shutterstock.com

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