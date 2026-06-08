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Managers’ Transactions bei BMW: Führungskraft weitet Engagement aus

09.06.26 12:01 Uhr
Managers’ Transactions bei BMW: Führungskraft weitet Engagement aus | finanzen.net

So änderte eine Führungskraft ihren Anteil an BMW.

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Für den 29.05.2026 wurde bei BMW eine Managers’ Transaction gemeldet. Am 01.06.2026 wurde das Eigengeschäft offiziell gemacht. BMW-Vorstand Nedeljkovic, Dr. Milan vergrößerte am 29.05.2026 die eigene Aktienposition. Nedeljkovic, Dr. Milan erwarb 5.215 Aktien für je 76,16 EUR. Die BMW-Aktie gab im FSE-Handel im Endeffekt um 1,30 Prozent auf 75,02 EUR nach.

Der BMW-Aktie ging am Tag der Kundgebung der Transaktion durch die BaFin im FSE-Handel die Puste aus. Schließlich verlor das Papier 0,60 Prozent auf 74,10 EUR. Im Großen und Ganzen stieg das FSE-Volumen auf 2.285 BMW-Aktien. Am Markt ist BMW aktuell 42,18 Mrd. Euro wert. Die Anzahl der im freien Handel zur Verfügung stehenden Aktien beläuft sich auf 550.683.072 Papiere.

Nedeljkovic, Dr. Milan tätigte zuvor am 29.05.2026 ein Eigengeschäft. Nedeljkovic, Dr. Milan erwarb zu diesem Zeitpunkt 5.215 Anteilsscheine. Eine Aktie hatte damals einen Kurs von 76,16 EUR.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Johannes Simon/Getty Images

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