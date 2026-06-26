Managers’ Transactions bei BMW: Führungskraft weitet Engagement aus

Transaktions-Meldung

Eine Umschichtung im Depot einer Führungskraft sorgte kürzlich bei BMW für Aufsehen.

Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 29.05.2026 bei BMW verzeichnet. Am 01.06.2026 wurde das Eigengeschäft offiziell gemacht. Im Portfolio von BMW-Vorstand Nedeljkovic, Dr. Milan kam es am 29.05.2026 zu einer Anpassung. Die Führungskraft kaufte 5.215 Aktien zu jeweils 76,16 EUR hinzu. Die BMW-Aktie gab im FSE-Handel im Endeffekt um 1,30 Prozent auf 75,02 EUR nach.

Die Aktie notierte am Schluss des Veröffentlichungstages durch die BaFin mit Verlusten. Im FSE-Handel verbilligte sie sich um 0,60 Prozent auf 74,10 EUR. Im Handel wurden an diesem Tag 2.285 BMW-Aktien umgesetzt. BMW wird aktuell mit einem Börsenwert von 35,56 Mrd. Euro gelistet. Im freien Handel an der Börse befinden sich aktuell 550.683.072 Papiere.

Nedeljkovic, Dr. Milan führte zuvor am 29.05.2026 die letzte Transaktion durch. Nedeljkovic, Dr. Milan fügte 5.215 Anteile zu jeweils 76,16 EUR dem eigenen Depot hinzu.

Redaktion finanzen.net