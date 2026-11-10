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Eigengeschäft

Managers’ Transactions bei Cliq Digital: Führungskraft dampft Investition ein

Eine Umschichtung im Depot einer Führungskraft sorgte kürzlich bei Cliq Digital für Aufsehen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Cliq Digital AG
5.72 EUR 0.06 EUR 1.06 %
Charts | News | Analysen

Am 02.11.2026 wurden bei Cliq Digital Managers’ Transactions erfasst. Die BaFin wurde am 09.11.2026 über die Transaktion informiert. Voncken, N/A Luc, Vorstand bei Cliq Digital, hat am 02.11.2026 die eigene Aktienposition verkleinert. Das Depot wurde um 5.003 Aktien zu jeweils 6,90 EUR reduziert. Die Aktie verlor schließlich in der FSE-Sitzung 3,70 Prozent auf 6,84 EUR.

Die Cliq Digital-Aktie rutschte am Tag der offiziellen Meldung durch die BaFin in der FSE-Sitzung um 1,00 Prozent auf 5,66 EUR ab. Die Marktkapitalisierung von Cliq Digital beläuft sich aktuell auf 26,02 Mio. Euro. An der Börse befinden sich momentan 4.470.610 Aktien im Streubesitz.

Das vorherige Eigengeschäft mit Cliq Digital-Aktien wurde am 02.11.2026 verzeichnet. Cliq Digital-Vorstand Bos, N/A Bernardus hatte das eigene Portfolio um 110.500 Papiere zu je 6,90 EUR reduziert.

Redaktion Finanzen.net

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