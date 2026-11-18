Wertpapiergeschäft

Eine Umschichtung im Depot einer Führungskraft sorgte kürzlich bei CTS Eventim für Aufsehen.

Zum 13.11.2026 wurde bei CTS Eventim ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 17.11.2026. Aufsichtsrat Baur, Dr. Cornelius kaufte am 13.11.2026 CTS Eventim-Aktien. 6.064 CTS Eventim-Anteilsscheine wurden zu einem Kurs von je 61,58 EUR erworben. An diesem Tag wies die CTS Eventim-Aktie Gewinne aus. In der FSE-Sitzung ging es für das Papier um 9,50 Prozent auf 61,50 EUR nach oben.

Die Aktie legte am Veröffentlichungstag der BaFin letztlich in der FSE-Sitzung 0,40 Prozent auf 60,75 EUR zu. Der Börsenwert von CTS Eventim beläuft sich aktuell auf 5,83 Mrd. Euro. 95.991.296 Anteilsscheine befinden sich derzeit im Streubesitz.

Zuvor wurden Transaktionen von Baur, Dr. Cornelius am 13.11.2026 verzeichnet. Es wurde ein Kauf von 2.000 CTS Eventim-Aktien zu je 61,35 EUR getätigt.

Redaktion Finanzen.net