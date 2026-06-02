Managers’ Transactions bei Deutsche Börse: Führungskraft ersteht weitere Anteile

Transaktion im Blick

Bewegung bei Deutsche Börse: So änderte eine Führungskraft ihr Portfolio.

Die BaFin wurde über ein Eigengeschäft bei Deutsche Börse am 01.06.2026 informiert. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 02.06.2026. Vorstand Kromann, Christian Peter kaufte am 01.06.2026 Deutsche Börse-Aktien. 1.473 Deutsche Börse-Anteilsscheine wurden zu einem Kurs von je 247,14 EUR erworben. Die Deutsche Börse-Aktie wies an diesem Tag Verluste aus. Im FSE-Handel ging es für das Papier um 0,50 Prozent auf 246,30 EUR abwärts.

Zum Handelsende ging es am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung für die Deutsche Börse-Aktie nach unten. Im FSE-Handel fiel das Papier um 1,30 Prozent auf 241,10 EUR. Über FSE wurden im Handelsverlauf 414 Deutsche Börse-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Der Deutsche Börse-Wert wird an der Börse aktuell auf 44,67 Mrd. Euro beziffert. 180.105.936 Anteilsscheine befinden sich derzeit im Streubesitz.

Vor der Transaktion von Eckermann, Dr. Stephanie wurde die letzte Meldung am 01.06.2026 verzeichnet. Damals erstand Vorstand, Eckermann, Dr. Stephanie, 2.000 Aktien zu jeweils einem Preis von 247,14 EUR.

Redaktion finanzen.net