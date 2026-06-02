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Managers’ Transactions bei Deutsche Börse: Führungskraft ersteht weitere Anteile

03.06.26 10:01 Uhr
Managers’ Transactions bei Deutsche Börse: Führungskraft ersteht weitere Anteile | finanzen.net

Deutsche Börse gab kürzlich ein Eigengeschäft einer Führungskraft bekannt.

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Am 01.06.2026 wurden bei Deutsche Börse Managers’ Transactions erfasst. Die Aktien-Transaktion wurde am 02.06.2026 bekannt gemacht. Schulte, Dr. Jens, Vorstand bei Deutsche Börse, hat am 01.06.2026 die eigene Aktienposition vergrößert. Die Transaktion belief sich auf 1.149 Aktien zu je 247,14 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie musste dann im FSE-Handel abgeben und fiel um 0,50 Prozent auf 246,30 EUR.

Zum Sitzungsende des Tages der BaFin-Veröffentlichung fiel die Deutsche Börse-Aktie. Im FSE-Handel rutschte das Papier um 1,30 Prozent auf 241,10 EUR ab. Im Handel wurden an diesem Tag 414 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt. Aktuell ergibt sich für Deutsche Börse eine Börsenbewertung in Höhe von 44,67 Mrd. Euro. Der Free Float wird momentan auf 180.105.936 Anteilsscheine beziffert.

Vor der aktuellen Transaktion wurden Deutsche Börse-Anteile zuletzt am 01.06.2026 von einer Führungskraft bewegt. Die Erhöhung der Deutsche Börse-Aktien im Depot um 1.473 Anteilsscheine zu je 247,14 EUR meldete Vorstand, Kromann, Christian Peter.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

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