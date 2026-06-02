Managers’ Transactions bei Deutsche Börse: Führungskraft kauft zu

MT-Meldung

Diese Auswirkungen hatten die jüngsten Eigengeschäfte von Führungskräften auf die Deutsche Börse-Aktie.

Am 01.06.2026 tätigte bei Deutsche Börse eine Führungskraft ein Eigengeschäft. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 02.06.2026 ein. 5.606 Deutsche Börse-Aktien für jeweils 247,14 EUR erwarb am 01.06.2026 Böhm, Dr. Christoph, Vorstand. Das Papier von Deutsche Börse gab in der FSE-Sitzung ab. Letzten Endes ging es um 0,50 Prozent auf 246,30 EUR abwärts.

Das Papier von Deutsche Börse befand sich am Tag der Veröffentlichung der Transaktion durch die BaFin letzten Endes im Sinkflug und gab im FSE-Handel 1,30 Prozent auf 241,10 EUR ab. Schließlich betrug der Umsatz im FSE-Handel 414 Deutsche Börse-Aktien. Deutsche Börse verzeichnet derzeit eine Marktkapitalisierung von 44,67 Mrd. Euro. An der Börse befinden sich momentan 180.105.936 Aktien im Streubesitz.

Bei Deutsche Börse kam es davor am 01.06.2026 zuletzt zu Eigengeschäften von Führungskräften. Die Erhöhung der Deutsche Börse-Aktien im Depot um 1.473 Anteilsscheine zu je 247,14 EUR meldete Vorstand, Kromann, Christian Peter.

Redaktion finanzen.net