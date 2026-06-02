Managers’ Transactions bei Deutsche Börse: Führungskraft kauft zu

Gemeldetes Eigengeschäft

Die Deutsche Börse-Aktie rückte nach einer Managers’ Transaction in den Blick der Anleger.

Deutsche Börse meldete Managers’ Transactions mit dem Ausführungsdatum 01.06.2026. Die BaFin wurde am 02.06.2026 über die Transaktion informiert. Leithner, Dr. Stephan, Vorstand, baute das eigene Depot am 01.06.2026 um Deutsche Börse-Anteile aus. Leithner, Dr. Stephan erwarb 7.179 Aktien zu einem Kurs von je 247,14 EUR. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Börse nach unten. In der FSE-Sitzung verlor die Aktie im Endeffekt 0,50 Prozent auf 246,30 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie notierte am offiziellen Meldungstag der BaFin im FSE-Handel letzten Endes mit Abschlägen von 1,30 Prozent bei 241,10 EUR. Insgesamt wurden 414 Deutsche Börse-Aktien gehandelt. Deutsche Börse wird derzeit am Markt mit 44,67 Mrd. Euro bewertet. Die Anzahl der im freien Handel zur Verfügung stehenden Aktien beläuft sich auf 180.105.936 Papiere.

Vor dem Handel durch Kromann, Christian Peter gab es zuletzt am 01.06.2026 eine Meldung über eine Führungskraft. Zu diesem Zeitpunkt gingen 1.473 Anteile zu jeweils 247,14 EUR an Kromann, Christian Peter Vorstand.

Redaktion finanzen.net