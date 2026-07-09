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Managers’ Transactions bei DEUTZ: Führungskraft ersteht weitere Anteile

Managers’ Transactions bei DEUTZ: Führungskraft ersteht weitere Anteile

So entwickelte sich die DEUTZ-Aktie nach einer kürzlich erfolgten Managers’ Transaction.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DEUTZ AG
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Zu einem Eigengeschäft einer Führungskraft kam es am 06.08.2026 bei DEUTZ. Die BaFin wurde am 06.08.2026 über die Transaktion informiert. Am 06.08.2026 baute Voggenreiter, Dr. Simone, in enger Beziehung, das Depot um 5.000 Aktien aus. Voggenreiter, Dr. Simone bezahlte 9,78 EUR je Anteilsschein. Im Endeffekt sprang die DEUTZ-Aktie im FSE-Handel an und legte um 1,60 Prozent auf 9,99 EUR zu.

Bis zum Handelsende am Tag der veröffentlichten BaFin-Meldung ging es für das DEUTZ-Papier aufwärts. In der FSE-Sitzung verteuerte es sich um Prozent auf EUR. Die Marktkapitalisierung von DEUTZ beläuft sich aktuell auf 1,48 Mrd. Euro. Im Free Float befinden sich derzeit 152.638.000 Papiere.

Vor der aktuellen Transaktion wurden DEUTZ-Anteile zuletzt am 06.08.2026 von einer Führungskraft bewegt. DEUTZ-Schulte, Dr. Sebastian C. Vorstand hatte das eigene Portfolio um 100.009 Papiere zu je 9,83 EUR aufgestockt.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: DEUTZ AG

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06.08.26 DEUTZ Kaufen DZ BANK
06.08.26 DEUTZ Buy Warburg Research
10.07.26 DEUTZ Buy Warburg Research
23.06.26 DEUTZ Buy Warburg Research
08.06.26 DEUTZ Buy Warburg Research