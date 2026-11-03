Managers’ Transactions bei DEUTZ: Führungskraft ersteht weitere Anteile
Nach Eigengeschäften von Führungskräften rückte zuletzt DEUTZ ins Blickfeld.
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Bei DEUTZ kam es am 30.10.2026 zu einem Eigengeschäft. Am 02.11.2026 wurde die Transaktion bekannt. Freytag, Melanie, Aufsichtsrat bei DEUTZ, fügte dem eigenen Portfolio 4.997 DEUTZ-Anteilsscheine hinzu. Die Papiere hatten am 30.10.2026 einen Wert von jeweils 9,64 EUR. Die Aktie notierte am Schluss mit Verlusten. Im FSE-Handel verbilligte sie sich um 6,80 Prozent auf 9,50 EUR.
Bis zum Handelsende am Tag der veröffentlichten BaFin-Meldung ging es für das DEUTZ-Papier aufwärts. In der FSE-Sitzung verteuerte es sich um 1,20 Prozent auf 9,74 EUR. Von der DEUTZ-Aktie wurden im Tagesverlauf 8.268 Stück gehandelt. Der DEUTZ-Wert wird an der Börse aktuell auf 1,58 Mrd. Euro beziffert. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 167.902.000 beziffert.
Bei DEUTZ kam es davor am 22.10.2026 zuletzt zu Eigengeschäften von Führungskräften. DEUTZ-Ernst, Helmut Aufsichtsrat holte sich 10.000 Aktien für je 9,96 EUR ins Depot.
Redaktion Finanzen.net
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Bildquellen: DEUTZ AG