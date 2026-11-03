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Managers’ Transactions bei DEUTZ: Führungskraft ersteht weitere Anteile

Managers’ Transactions bei DEUTZ: Führungskraft ersteht weitere Anteile

Nach Eigengeschäften von Führungskräften rückte zuletzt DEUTZ ins Blickfeld.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DEUTZ AG
9.70 EUR -0.04 EUR -0.41 %
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Bei DEUTZ kam es am 30.10.2026 zu einem Eigengeschäft. Am 02.11.2026 wurde die Transaktion bekannt. Freytag, Melanie, Aufsichtsrat bei DEUTZ, fügte dem eigenen Portfolio 4.997 DEUTZ-Anteilsscheine hinzu. Die Papiere hatten am 30.10.2026 einen Wert von jeweils 9,64 EUR. Die Aktie notierte am Schluss mit Verlusten. Im FSE-Handel verbilligte sie sich um 6,80 Prozent auf 9,50 EUR.

Bis zum Handelsende am Tag der veröffentlichten BaFin-Meldung ging es für das DEUTZ-Papier aufwärts. In der FSE-Sitzung verteuerte es sich um 1,20 Prozent auf 9,74 EUR. Von der DEUTZ-Aktie wurden im Tagesverlauf 8.268 Stück gehandelt. Der DEUTZ-Wert wird an der Börse aktuell auf 1,58 Mrd. Euro beziffert. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 167.902.000 beziffert.

Bei DEUTZ kam es davor am 22.10.2026 zuletzt zu Eigengeschäften von Führungskräften. DEUTZ-Ernst, Helmut Aufsichtsrat holte sich 10.000 Aktien für je 9,96 EUR ins Depot.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: DEUTZ AG

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Datum Rating Analyst
30.10.26 DEUTZ Buy Warburg Research
15.10.26 DEUTZ Outperform Bernstein Research
13.10.26 DEUTZ Buy Warburg Research
13.10.26 DEUTZ Outperform Bernstein Research
07.10.26 DEUTZ Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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