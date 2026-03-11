Managers’ Transactions bei Douglas: Führungskraft kauft zu
Bei Douglas kam es kürzlich zu Eigengeschäften von Führungskräften.
Werte in diesem Artikel
Kürzlich kam es bei der Douglas-Aktie zu Managers’ Transactions. Die Transaktion wurde am 11.03.2026 publik gemacht. in enger Beziehung Lobelia Lux S.à r.l. stockte am 05.03.2026 das Investment in Douglas-Aktien auf. Lobelia Lux S.à r.l. erwarb 10.000 Aktien zu je 11,07 EUR. An diesem Tag wies die Douglas-Aktie Gewinne aus. In der FSE-Sitzung ging es für das Papier um 1,10 Prozent auf 11,02 EUR nach oben.
Die Douglas-Aktie notierte im FSE-Handel des am Veröffentlichungstages der BaFin-News letzten Endes in Grün und gewann 0,80 Prozent auf 10,58 EUR. Im Großen und Ganzen stieg das FSE-Volumen auf 100 Douglas-Aktien. Douglas markiert derzeit einen Börsenwert in Höhe von 1,14 Mrd. Euro. Die Zahl der im Streubesitz befindlichen Aktien beläuft sich auf 107.692.312.
Das vorangegangene Eigengeschäft von Lobelia Lux S.à r.l. wurde am 04.03.2026 erfasst. Für einen Preis von jeweils 10,94 EUR erwarb Lobelia Lux S.à r.l. 10.000 Aktien.
