Managers’ Transactions bei Elmos Semiconductor: Führungskraft versilbert weitere Anteile

Managers’ Transaction

Eigengeschäfte von Führungskräften: Die Reaktion der Elmos Semiconductor-Aktie.

Zu einem Eigengeschäft einer Führungskraft kam es am 12.05.2026 bei Elmos Semiconductor. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 13.05.2026. Lehner, Thomas, Aufsichtsrat, reduzierte am 12.05.2026 die eigene Position im Elmos Semiconductor-Anteilsschein um 500 Aktien zu jeweils 180,29 EUR. Das Papier von Elmos Semiconductor gab in der FSE-Sitzung ab. Letzten Endes ging es um 4,60 Prozent auf 169,80 EUR abwärts.

Am Tag der veröffentlichten BaFin-Meldung sprang die Elmos Semiconductor-Aktie im FSE-Handel an und legte um 2,60 Prozent auf 174,40 EUR zu. Letztlich wurden via FSE 95 Elmos Semiconductor-Aktien gekauft oder verkauft. Der Börsenwert von Elmos Semiconductor beläuft sich aktuell auf 3,03 Mrd. Euro. An der Börse handelbar sind momentan 17.224.936 Papiere.

Zuvor wurden von der Führungskraft am 11.05.2026 Elmos Semiconductor-Anteile gehandelt. Die Führungskraft verkleinerte die Aktienposition um 3.305 Papiere zu jeweils 177,36 EUR.

Redaktion finanzen.net