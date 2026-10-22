Managers’ Transactions bei EnviTec Biogas: Führungskraft weitet Engagement aus

Wertpapiergeschäft

22.10.26 12:01 Uhr

Bei EnviTec Biogas wurden vor kurzem Eigengeschäfte von Führungskräften gemeldet.

Zu einem Eigengeschäft einer Führungskraft kam es am 19.10.2026 bei EnviTec Biogas. Am 21.10.2026 wurde die Transaktion bekannt. 200 EnviTec Biogas-Aktien für jeweils 17,21 EUR erwarb am 19.10.2026 2. vLB GmbH & Co. KG, in enger Beziehung. Die Aktionäre schickten das Papier von EnviTec Biogas nach oben. Im FSE-Handel gewann die Aktie letztlich 0,90 Prozent auf 16,90 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich am Veröffentlichungstag der BaFin-News letztlich die EnviTec Biogas-Aktie. Der Anteilsschein notierte via FSE bei 16,85 EUR. EnviTec Biogas ist derzeit am Markt 254,68 Mio. Euro wert. Der Streubesitz wird auf 14.850.000 Aktien beziffert.

Zuvor wurden Transaktionen von 2. vLB GmbH & Co. KG am 14.10.2026 verzeichnet. Die Führungskraft vergrößerte die Aktienposition um 3.652 Papiere zu jeweils 17,07 EUR.

Redaktion finanzen.net