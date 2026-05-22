DAX24.889 +1,2%Est506.019 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3900 -3,9%Nas26.344 +0,2%Bitcoin64.860 -0,3%Euro1,1602 ±0,0%Öl103,5 -1,3%Gold4.506 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 D-Wave Quantum A3DSV9 NEL ASA A0B733 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Vonovia A1ML7J Lufthansa 823212 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Amazon 906866 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht knapp unter 25.000 Punkte ins Wochenende -- US-Börsen höher - Dow mit neuem Rekord -- ifo-Geschäftsklima verbessert -- NVIDIA, Lenovo, Infineon, Rüstungsaktien, Cavendish, Zoom im Fokus
Top News
Michael Saylors neue Bitcoin-Wette: Ist Stretch ein Coup oder ein Schneeballsystem? Michael Saylors neue Bitcoin-Wette: Ist Stretch ein Coup oder ein Schneeballsystem?
Streichkonzert 2026: Warum Aktien-Schwergewichte wie Cisco, Cloudflare & Co. Jobs abbauen Streichkonzert 2026: Warum Aktien-Schwergewichte wie Cisco, Cloudflare & Co. Jobs abbauen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Öffentliche Bekanntgabe

Managers’ Transactions bei EVOTEC SE: Führungskraft dampft Investition ein

23.05.26 08:01 Uhr
Managers’ Transactions bei EVOTEC SE: Führungskraft dampft Investition ein | finanzen.net

EVOTEC SE veröffentlichte jüngst ein Eigengeschäft.

Werte in diesem Artikel
Aktien
EVOTEC SE
5,16 EUR 0,13 EUR 2,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Am 20.05.2026 konnte bei EVOTEC SE eine Transaktion einer Führungskraft ausgemacht werden. EVOTEC SE meldete die Managers’ Transaction am 22.05.2026. Am 20.05.2026 hat Dohrmann, Dr. Cord, Vorstand, das Engagement in EVOTEC SE reduziert. Die Führungskraft veräußerte 12.465 Aktien zu einem Preis von jeweils 4,77 EUR. An diesem Tag wies die EVOTEC SE-Aktie Gewinne aus. In der FSE-Sitzung ging es für das Papier um 6,40 Prozent auf 4,94 EUR nach oben.

Die EVOTEC SE-Aktie stieg am Veröffentlichungstag der BaFin im FSE-Handel. Schlussendlich verteuerte sich das Papier um 2,40 Prozent auf 5,21 EUR. Im FSE-Handel wechselten 3.100 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer. EVOTEC SE wird aktuell mit einem Börsenwert von 902,15 Mio. Euro gelistet. Die Anzahl der im freien Handel zur Verfügung stehenden Aktien beläuft sich auf 177.588.000 Papiere.

Am 08.12.2025 wurden bereits EVOTEC SE-Anteile von einer Führungskraft umgeschichtet. Für jeweils 5,47 EUR baute Aufsichtsrat, Löw-Friedrich, Prof. Dr. Iris, das eigene Depot um 20.016 Aktien aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

Nachrichten zu EVOTEC SE

DatumMeistgelesen

Analysen zu EVOTEC SE

DatumRatingAnalyst
08.05.2026EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
07.05.2026EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
06.05.2026EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
04.05.2026EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
20.04.2026EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
06.05.2026EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
04.05.2026EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
20.04.2026EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
14.04.2026EVOTEC SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.04.2026EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08.05.2026EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
07.05.2026EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
13.04.2026EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
12.03.2026EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
11.03.2026EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
03.03.2025EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
25.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
18.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
12.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
07.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für EVOTEC SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen