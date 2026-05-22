Managers’ Transactions bei EVOTEC SE: Führungskraft dampft Investition ein

Öffentliche Bekanntgabe

EVOTEC SE veröffentlichte jüngst ein Eigengeschäft.

Am 20.05.2026 konnte bei EVOTEC SE eine Transaktion einer Führungskraft ausgemacht werden. EVOTEC SE meldete die Managers’ Transaction am 22.05.2026. Am 20.05.2026 hat Dohrmann, Dr. Cord, Vorstand, das Engagement in EVOTEC SE reduziert. Die Führungskraft veräußerte 12.465 Aktien zu einem Preis von jeweils 4,77 EUR. An diesem Tag wies die EVOTEC SE-Aktie Gewinne aus. In der FSE-Sitzung ging es für das Papier um 6,40 Prozent auf 4,94 EUR nach oben.

Die EVOTEC SE-Aktie stieg am Veröffentlichungstag der BaFin im FSE-Handel. Schlussendlich verteuerte sich das Papier um 2,40 Prozent auf 5,21 EUR. Im FSE-Handel wechselten 3.100 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer. EVOTEC SE wird aktuell mit einem Börsenwert von 902,15 Mio. Euro gelistet. Die Anzahl der im freien Handel zur Verfügung stehenden Aktien beläuft sich auf 177.588.000 Papiere.

Am 08.12.2025 wurden bereits EVOTEC SE-Anteile von einer Führungskraft umgeschichtet. Für jeweils 5,47 EUR baute Aufsichtsrat, Löw-Friedrich, Prof. Dr. Iris, das eigene Depot um 20.016 Aktien aus.

Redaktion finanzen.net