Managers’ Transactions bei Fresenius SE: Führungskraft ersteht weitere Anteile

Transaktion im Blick

10.11.26 08:01 Uhr

Managers’ Transactions: So reagierte die Fresenius SE-Aktie.

Fresenius SE meldete Managers’ Transactions mit dem Ausführungsdatum 06.11.2026. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 09.11.2026. Vorstand Pawlu, Dr. Christian stockte am 06.11.2026 das Investment in Fresenius SE-Aktien auf. Pawlu, Dr. Christian erwarb 4.863 Aktien zu je 51,66 EUR. Das Papier von Fresenius SE legte letztlich zu und stieg im FSE-Handel um 0,30 Prozent auf 51,84 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie konnte am Veröffentlichungstag der BaFin-Info im FSE-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,90 Prozent auf 52,38 EUR. Der Tagesumsatz der Fresenius SE-Aktie belief sich da auf 6.379 Aktien. Der Börsenwert von Fresenius SE beläuft sich unterdessen auf 29,56 Mrd. Euro. Derzeit sind 563.236.992 Aktien handelbar.

Das letzte verzeichnete Eigengeschäft von Führungskräften fand am 09.09.2026 statt. Vorstand, Hennicken, Sara bei Fresenius SE, vergrößerte sein Investment um 2.250 Aktien für jeweils 44,55 EUR.

Redaktion Finanzen.net