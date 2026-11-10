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Transaktion im Blick

Managers’ Transactions bei Fresenius SE: Führungskraft ersteht weitere Anteile

Managers’ Transactions bei Fresenius SE: Führungskraft ersteht weitere Anteile

Managers’ Transactions: So reagierte die Fresenius SE-Aktie.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius SE & Co. KGaA
53.21 EUR 0.83 EUR 1.58 %
Charts | News | Analysen

Fresenius SE meldete Managers’ Transactions mit dem Ausführungsdatum 06.11.2026. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 09.11.2026. Vorstand Pawlu, Dr. Christian stockte am 06.11.2026 das Investment in Fresenius SE-Aktien auf. Pawlu, Dr. Christian erwarb 4.863 Aktien zu je 51,66 EUR. Das Papier von Fresenius SE legte letztlich zu und stieg im FSE-Handel um 0,30 Prozent auf 51,84 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie konnte am Veröffentlichungstag der BaFin-Info im FSE-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,90 Prozent auf 52,38 EUR. Der Tagesumsatz der Fresenius SE-Aktie belief sich da auf 6.379 Aktien. Der Börsenwert von Fresenius SE beläuft sich unterdessen auf 29,56 Mrd. Euro. Derzeit sind 563.236.992 Aktien handelbar.

Das letzte verzeichnete Eigengeschäft von Führungskräften fand am 09.09.2026 statt. Vorstand, Hennicken, Sara bei Fresenius SE, vergrößerte sein Investment um 2.250 Aktien für jeweils 44,55 EUR.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Fresenius

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Datum Rating Analyst
08:06 Fresenius SECo Buy Jefferies & Company Inc.
09.11.26 Fresenius SECo Overweight Barclays Capital
09.11.26 Fresenius SECo Buy Deutsche Bank AG
05.11.26 Fresenius SECo Buy Deutsche Bank AG
05.11.26 Fresenius SECo Overweight JP Morgan Chase & Co.

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