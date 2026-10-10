Managers’ Transactions bei grenke: Führungskraft weitet Engagement aus

Anpassung im Portfolio

10.10.26 10:01 Uhr

Bewegung bei grenke: So änderte eine Führungskraft ihr Portfolio.

Am 07.10.2026 wurden bei grenke Managers’ Transactions erfasst. Die Transaktion wurde am 08.10.2026 offengelegt. Im Portfolio von grenke-Vorstand Hirsch, Dr. Sebastian kam es am 07.10.2026 zu einer Anpassung. Die Führungskraft kaufte 1.500 Aktien zu jeweils 9,83 EUR hinzu. Zum Handelsende ging es für die grenke-Aktie nach unten. Im FSE-Handel fiel das Papier um 2,00 Prozent auf 9,84 EUR.

Bis zum Handelsende am Tag der veröffentlichten BaFin-Meldung ging es für das grenke-Papier aufwärts. In der FSE-Sitzung verteuerte es sich um 1,10 Prozent auf 9,88 EUR. Die Anzahl der gehandelten grenke-Aktien belief sich an jenem Tag auf 3.000 Stück. Am Markt ist grenke aktuell 429,85 Mio. Euro wert. Die Zahl der im Streubesitz befindlichen Aktien beläuft sich auf 44.177.904.

Zuvor meldete grenke, dass Hirsch, Dr. Sebastian am 13.05.2026 ein Eigengeschäft tätigte. Hirsch, Dr. Sebastian hatte sein Portfolio um 1.000 Anteile zu jeweils 12,24 EUR ausgebaut.

Redaktion finanzen.net