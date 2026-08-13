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Transaktion im Blick

Managers’ Transactions bei HelloFresh: Führungskraft versilbert weitere Anteile

Managers’ Transactions bei HelloFresh: Führungskraft versilbert weitere Anteile

Managers’ Transactions: So reagierte die HelloFresh-Aktie.

Werte in diesem Artikel
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HelloFresh meldete Managers’ Transactions mit dem Ausführungsdatum 13.08.2026. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 14.08.2026. Vorstand Simon, Fabien Jacques Jérôme reduzierte am 13.08.2026 das Investment in HelloFresh-Aktien. Simon, Fabien Jacques Jérôme veräußerte 50.058 Aktien zu jeweils 3,45 EUR. Die HelloFresh-Aktie notierte im FSE-Handel an diesem Tag bei 3,36 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die HelloFresh-Aktie musste dann am Tag der Veröffentlichung der Transaktion durch die BaFin im FSE-Handel abgeben und fiel um 4,30 Prozent auf 3,13 EUR. Der Tagesumsatz der HelloFresh-Aktie belief sich da auf 15.009 Aktien. Der Börsenwert von HelloFresh beläuft sich unterdessen auf 483,14 Mio. Euro. Derzeit sind 144.957.408 Aktien handelbar.

Bereits am 13.08.2026 wurde eine Managers’ Transaction von Simon, Fabien Jacques Jérôme verzeichnet. Bei einem Kurs von 3,43 EUR dampfte die Führungsperson das eigene Depot um 50.000 HelloFresh-Aktien ein.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: HelloFresh SE

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DatumRatingAnalyst
14.08.26 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
14.08.26 HelloFresh Neutral UBS AG
14.08.26 HelloFresh Underweight Barclays Capital
13.08.26 HelloFresh Neutral UBS AG
13.08.26 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.

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