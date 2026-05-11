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Managers’ Transactions bei Infineon: Führungskraft verkauft Anteile

13.05.26 08:01 Uhr
Managers’ Transactions bei Infineon: Führungskraft verkauft Anteile | finanzen.net

Die Veränderung im Depot einer Führungskraft sorgte bei der Infineon-Aktie für Bewegung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Infineon AG
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Am 11.05.2026 wurden bei Infineon Managers’ Transactions erfasst. Die Transaktion wurde am 12.05.2026 publik gemacht. Eine Verkleinerung der Aktienposition wurde zuletzt von Infineon-Aufsichtsrat Gruber, Peter gemeldet. Es wurden am 11.05.2026 10.001 Aktien für jeweils 61,76 EUR veräußert. Die Infineon-Aktie gab im FSE-Handel im Endeffekt um 0,70 Prozent auf 61,74 EUR nach.

Die Infineon-Aktie musste dann am Tag der Veröffentlichung der Transaktion durch die BaFin im FSE-Handel abgeben und fiel um 2,30 Prozent auf 59,55 EUR. Im Handel wurden an diesem Tag 8.165 Infineon-Aktien umgesetzt. Der Börsenwert von Infineon beläuft sich aktuell auf 80,46 Mrd. Euro. Die Zahl der im Streubesitz befindlichen Aktien beläuft sich auf 1.302.138.624.

Zuletzt hatte es am 23.02.2026 Managers’ Transactions bei Infineon gegeben. Damals hatte Vorstand Gorski, Alexander 2.500 Anteilsscheine zu je 45,94 EUR verkauft.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Infineon

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