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Depotänderung

Managers’ Transactions bei init innovation in traffic systems SE: Führungskraft kauft zu

init innovation in traffic systems SE rückte kürzlich wegen Managers’ Transactions in den Fokus der Anleger.

Werte in diesem Artikel
Aktien
init innovation in traffic systems SE
32.20 EUR -0.35 EUR -1.08 %
Charts | News | Analysen

Die BaFin wurde über ein Eigengeschäft bei init innovation in traffic systems SE am 03.11.2026 informiert. Die Meldung des Eigengeschäfts ging am 04.11.2026 ein. Am 03.11.2026 baute Haupt, Dr. Johannes, Aufsichtsrat, das Depot um 5.500 Aktien aus. Haupt, Dr. Johannes bezahlte 32,00 EUR je Anteilsschein. Die init innovation in traffic systems SE-Aktie musste letztlich Verluste hinnehmen. Im FSE-Handel ging es um 4,00 Prozent auf 31,30 EUR abwärts.

Das Papier von init innovation in traffic systems SE legte am Veröffentlichungstag der BaFin letztlich zu und stieg im FSE-Handel um 1,90 Prozent auf 32,55 EUR. Insgesamt wurden 410 init innovation in traffic systems SE-Aktien gehandelt. init innovation in traffic systems SE markiert derzeit einen Börsenwert in Höhe von 344,59 Mio. Euro. Öffentlich zum Handel stehen aktuell 10.974.121 Anteilsscheine.

Am 03.11.2026 wurde das vorangegangene Eigengeschäft von Führungskräften getätigt. Damals erstand in enger Beziehung, Maklak-Timmann, Elena, 900 Aktien zu jeweils einem Preis von 30,58 EUR.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
03.11.26 init innovation in traffic systems SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.11.26 init innovation in traffic systems SE Buy Warburg Research
04.09.26 init innovation in traffic systems SE Buy Warburg Research
14.08.26 init innovation in traffic systems SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.26 init innovation in traffic systems SE Buy Warburg Research

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