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Transaktion im Blick

Managers’ Transactions bei init innovation in traffic systems SE: Führungskraft weitet Engagement aus

So änderte eine Führungskraft ihren Anteil an init innovation in traffic systems SE.

Werte in diesem Artikel
Aktien
init innovation in traffic systems SE
32.20 EUR -0.35 EUR -1.08 %
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Kürzlich kam es bei der init innovation in traffic systems SE-Aktie zu Managers’ Transactions. Am 04.11.2026 wurde die Transaktion bekannt. Von Vorstand Timmann, Martin wurden am 03.11.2026 init innovation in traffic systems SE-Papiere gekauft. Für je 31,00 EUR wurden 200 init innovation in traffic systems SE-Papiere erstanden. Der init innovation in traffic systems SE-Aktie ging im FSE-Handel die Puste aus. Schließlich verlor das Papier 4,00 Prozent auf 31,30 EUR.

Bis zum Handelsende am Tag der veröffentlichten BaFin-Meldung ging es für das init innovation in traffic systems SE-Papier aufwärts. In der FSE-Sitzung verteuerte es sich um 1,90 Prozent auf 32,55 EUR. Im Handel wurden an diesem Tag 410 init innovation in traffic systems SE-Aktien umgesetzt. Am Markt ist init innovation in traffic systems SE aktuell 344,59 Mio. Euro wert. Die Anzahl der im freien Handel zur Verfügung stehenden Aktien beläuft sich auf 10.974.121 Papiere.

Bevor Haupt, Dr. Johannes für Anteilsbewegungen sorgte, wurde am 03.11.2026 das letzte Eigengeschäft durchgeführt. Bei einem Kurs von 32,00 EUR je Papier baute init innovation in traffic systems SE-Haupt, Dr. Johannes Aufsichtsrat sein Engagement um 5.500 Anteile aus.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
03.11.26 init innovation in traffic systems SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.11.26 init innovation in traffic systems SE Buy Warburg Research
04.09.26 init innovation in traffic systems SE Buy Warburg Research
14.08.26 init innovation in traffic systems SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.26 init innovation in traffic systems SE Buy Warburg Research

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