DAX 26.577 +1,2%ESt50 6.362 +1,1%MSCI World 4.846 +2,2%Top 10 Crypto 9,72 -1,0%Nas 25.253 +2,7%Bitcoin 66.314 -1,0%Euro 1,1228 +0,1%Öl 89,9 -2,8%Gold 4.083 -1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Anpassung im Portfolio

Managers’ Transactions bei Instone Real Estate Group: Führungskraft kauft zu

Managers’ Transactions bei Instone Real Estate Group: Führungskraft kauft zu

Eigengeschäfte von Führungskräften: Die Reaktion der Instone Real Estate Group-Aktie.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Instone Real Estate Group AG
5.54 EUR -0.18 EUR -3.15 %
Charts | News | Analysen

Am 05.11.2026 wurden bei Instone Real Estate Group Managers’ Transactions erfasst. Am 09.11.2026 wurde der Handel mit Instone Real Estate Group-Anteilen gemeldet. Instone Real Estate Group-Aufsichtsrat Brendgen, Stefan vergrößerte am 05.11.2026 die eigene Aktienposition. Brendgen, Stefan erwarb 4.997 Aktien für je 5,63 EUR. Kaum Ausschläge verzeichnete die Instone Real Estate Group-Aktie im FSE-Handel und tendierte zu guter Letzt bei 5,44 EUR.

Die Instone Real Estate Group-Aktie kam am Tag der Veröffentlichung der BaFin-News im FSE-Handel kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 5,72 EUR. Der Tagesumsatz der Instone Real Estate Group-Aktie belief sich da auf 750 Aktien. Am Markt ist Instone Real Estate Group aktuell 241,74 Mio. Euro wert. Der Streubesitz wird auf 43.322.540 Aktien beziffert.

Vor der aktuellen Meldung kam es bei Instone Real Estate Group zuletzt am 17.09.2026 zu einem Eigengeschäft von Führungskräften. Instone Real Estate Group-Dreyfus, David Vorstand holte sich 3.228 Aktien für je 6,21 EUR ins Depot.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Instone Real Estate Group SE

Aktuelle Instone Real Estate Group Aktie News

Werbung

Instone Real Estate Group Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Instone Real Estate Group nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
01.12.25 Instone Real Estate Group Hold Deutsche Bank AG
08.11.24 Instone Real Estate Group Buy Deutsche Bank AG
07.11.24 Instone Real Estate Group Buy Baader Bank
28.10.24 Instone Real Estate Group Buy Baader Bank
09.05.24 Instone Real Estate Group Buy Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.