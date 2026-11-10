Managers’ Transactions bei Instone Real Estate Group: Führungskraft kauft zu

Anpassung im Portfolio

10.11.26 10:01 Uhr

Eigengeschäfte von Führungskräften: Die Reaktion der Instone Real Estate Group-Aktie.

Am 05.11.2026 wurden bei Instone Real Estate Group Managers’ Transactions erfasst. Am 09.11.2026 wurde der Handel mit Instone Real Estate Group-Anteilen gemeldet. Instone Real Estate Group-Aufsichtsrat Brendgen, Stefan vergrößerte am 05.11.2026 die eigene Aktienposition. Brendgen, Stefan erwarb 4.997 Aktien für je 5,63 EUR. Kaum Ausschläge verzeichnete die Instone Real Estate Group-Aktie im FSE-Handel und tendierte zu guter Letzt bei 5,44 EUR.

Die Instone Real Estate Group-Aktie kam am Tag der Veröffentlichung der BaFin-News im FSE-Handel kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 5,72 EUR. Der Tagesumsatz der Instone Real Estate Group-Aktie belief sich da auf 750 Aktien. Am Markt ist Instone Real Estate Group aktuell 241,74 Mio. Euro wert. Der Streubesitz wird auf 43.322.540 Aktien beziffert.

Vor der aktuellen Meldung kam es bei Instone Real Estate Group zuletzt am 17.09.2026 zu einem Eigengeschäft von Führungskräften. Instone Real Estate Group-Dreyfus, David Vorstand holte sich 3.228 Aktien für je 6,21 EUR ins Depot.

Redaktion Finanzen.net