Managers’ Transactions bei JDC Group: Führungskraft ersteht weitere Anteile

Managers’ Transaction

10.10.26 10:01 Uhr

So entwickelte sich die JDC Group-Aktie nach einer kürzlich erfolgten Managers’ Transaction.

Am 07.10.2026 konnte bei JDC Group eine Transaktion einer Führungskraft ausgemacht werden. Die Publikation der Managers’ Transaction fand am 09.10.2026 statt. in enger Beziehung Grace Beteiligungs GmbH stockte am 07.10.2026 das Investment in JDC Group-Aktien auf. Grace Beteiligungs GmbH erwarb 1.000 Aktien zu je 16,50 EUR. An diesem Tag wies die JDC Group-Aktie Gewinne aus. In der FSE-Sitzung ging es für das Papier um 5,00 Prozent auf 16,65 EUR nach oben.

Im FSE-Handel gewannen die JDC Group-Papiere letztlich 4,50 Prozent auf 17,50 EUR. Aktuell verbucht JDC Group einen Börsenwert von 224,09 Mio. Euro. Öffentlich zum Handel stehen aktuell 13.299.165 Anteilsscheine.

Bereits am 07.10.2026 wurde eine Managers’ Transaction von Grace Beteiligungs GmbH verzeichnet. Um 1.000 Anteile für einen Preis von jeweils 16,17 EUR baute Grace Beteiligungs GmbH das eigene Portfolio aus.

Redaktion finanzen.net