Managers’ Transactions bei JDC Group: Führungskraft ersteht weitere Anteile

Eigengeschäft

10.10.26 10:01 Uhr

So entwickelte sich die JDC Group-Aktie nach einer kürzlich erfolgten Managers’ Transaction.

Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 07.10.2026 bei JDC Group verzeichnet. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 08.10.2026 ein. Evens, Dr. Ramona, Vorstand bei JDC Group, fügte am 07.10.2026 800 Aktien dem Depot hinzu. Je Papier wurde ein Preis von 16,36 EUR gezahlt. Im FSE-Handel gewannen die JDC Group-Papiere letztlich 5,00 Prozent auf 16,65 EUR.

Die JDC Group-Aktie notierte im FSE-Handel des am Veröffentlichungstages der BaFin-News letzten Endes in Grün und gewann 4,00 Prozent auf 16,90 EUR. Die Marktkapitalisierung von JDC Group beziffert sich unterdessen auf 224,09 Mio. Euro. An der Börse handelbar sind momentan 13.299.165 Papiere.

Bei JDC Group kam es davor am 07.10.2026 zuletzt zu Eigengeschäften von Führungskräften. JDC Group-Grace Beteiligungs GmbH in enger Beziehung hatte das eigene Portfolio um 1.000 Papiere zu je 16,17 EUR aufgestockt.

Redaktion finanzen.net