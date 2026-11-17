Eigengeschäft von Führungskraft

Die Veränderung im Depot einer Führungskraft sorgte bei der K+S-Aktie für Bewegung.

Am 16.11.2026 konnte bei K+S eine Transaktion einer Führungskraft ausgemacht werden. Die BaFin wurde am 16.11.2026 über die Transaktion informiert. Von Vorstand Keuthen, Dr. Jens Christian wurden am 16.11.2026 K+S-Papiere gekauft. Für je 12,76 EUR wurden 8.000 K+S-Papiere erstanden. Das Papier von K+S konnte schließlich klettern und stieg im FSE-Handel um 1,60 Prozent auf 12,75 EUR.

Bis zum Handelsende am Tag der veröffentlichten BaFin-Meldung ging es für das K+S-Papier aufwärts. In der FSE-Sitzung verteuerte es sich um Prozent auf EUR. Der K+S-Wert wird an der Börse aktuell auf 2,27 Mrd. Euro beziffert. An der Börse befinden sich momentan 179.100.000 Aktien im Streubesitz.

Zuvor handelte Keuthen, Dr. Jens Christian am 16.06.2026 mit K+S-Anteilen. Die Führungskraft kaufte damals 4.600 K+S-Aktien zu jeweils 13,50 EUR.

Redaktion Finanzen.net