Managers’ Transactions bei KRONES: Führungskraft ersteht weitere Anteile
Anleger sollten KRONES nach einem gemeldeten Eigengeschäft im Blick behalten.
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KRONES meldete Managers’ Transactions mit dem Ausführungsdatum 12.10.2026. Die BaFin wurde am 15.10.2026 über die Transaktion informiert. 5.200 KRONES-Papiere zu jeweils 105,02 EUR erwarb am 12.10.2026 Schawei GmbH, in enger Beziehung. Die KRONES-Aktie stand in der FSE-Sitzung schließlich 0,90 Prozent im Minus bei 105,00 EUR.
Bei der KRONES-Aktie ließ sich am Tag der Veröffentlichung der Transaktion durch die BaFin schließlich kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im FSE-Handel hatte das Papier zur Schlussglocke einen Wert von 107,60 EUR. Der Börsenwert von KRONES beläuft sich unterdessen auf 3,43 Mrd. Euro. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 31.593.100 beziffert.
Zuvor handelte Schawei GmbH am 16.01.2026 mit KRONES-Anteilen. Es wurde ein Verkauf von 4.200 KRONES-Aktien zu je 142,35 EUR getätigt.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: Krones