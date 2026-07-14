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Managers’ Transactions bei LAIQON: Führungskraft kauft zu

Bei LAIQON kam es kürzlich zu Eigengeschäften von Führungskräften.

Werte in diesem Artikel
Aktien
LAIQON AG
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Am 09.07.2026 wurden bei LAIQON Eigengeschäfte von Führungskräften verzeichnet. Das Eigengeschäft wurde am 14.07.2026 öffentlich gemacht. in enger Beziehung Plate & Cie. GmbH kaufte am 09.07.2026 LAIQON-Aktien. 1.500 LAIQON-Anteilsscheine wurden zu einem Kurs von je 4,47 EUR erworben. Kaum Bewegung ließ sich im Endeffekt bei der LAIQON-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via FSE bei 4,34 EUR.

Die Aktie legte am Veröffentlichungstag der BaFin letztlich in der FSE-Sitzung 1,80 Prozent auf 4,41 EUR zu. Über FSE wurden im Handelsverlauf 366 LAIQON-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. LAIQON markiert derzeit einen Börsenwert in Höhe von 81,06 Mio. Euro. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 18.421.700 Aktien.

Zuvor handelte Plate & Cie. GmbH am 09.07.2026 mit LAIQON-Anteilen. Zu jeweils 4,49 EUR kaufte Plate & Cie. GmbH 250 Anteile.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
22.04.26 LAIQON Kaufen SMC Research
01.04.26 LAIQON Kaufen GBC
31.03.26 LAIQON Kaufen SMC Research
04.12.25 LAIQON Kaufen SMC Research
05.09.25 LAIQON Kaufen SMC Research