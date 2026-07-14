Managers’ Transactions bei LAIQON: Führungskraft kauft zu

Meldepflicht nachgekommen

15.07.26 18:01 Uhr

Die Veränderung im Depot einer Führungskraft sorgte bei der LAIQON-Aktie für Bewegung.

Bei LAIQON kam es am 09.07.2026 zu einem Eigengeschäft. Die Transaktion wurde am 14.07.2026 publik gemacht. Plate & Cie. GmbH, in enger Beziehung bei LAIQON, hat am 09.07.2026 die eigene Aktienposition vergrößert. Die Transaktion belief sich auf 250 Aktien zu je 4,49 EUR. Ohne große Ausschläge präsentierte sich letztlich die LAIQON-Aktie. Der Anteilsschein notierte via FSE bei 4,34 EUR.

Die Aktie notierte schließlich mit Gewinnen. Im FSE-Handel legte sie am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin um 1,80 Prozent auf 4,41 EUR zu. Die Anzahl der gehandelten LAIQON-Aktien belief sich an jenem Tag auf 366 Stück. Der Börsenwert von LAIQON beläuft sich unterdessen auf 81,06 Mio. Euro. Derzeit sind 18.421.700 Aktien handelbar.

Bereits am 09.07.2026 hatte Plate & Cie. GmbH eine Transaktion getätigt.Am 09.07.2026 führte Plate & Cie. GmbH zuvor ein Eigengeschäft durch. Die Führungskraft vergrößerte die Aktienposition um 1.500 Papiere zu jeweils 4,47 EUR.

Redaktion finanzen.net