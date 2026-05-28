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Managers’ Transactions bei LAIQON: Führungskraft weitet Engagement aus

29.05.26 12:01 Uhr

Eine Führungskraft nimmt sich die LAIQON-Aktie vor.

Werte in diesem Artikel
Aktien
LAIQON AG
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Am 25.05.2026 wurden bei LAIQON Eigengeschäfte von Führungskräften verzeichnet. Die Publikation der Managers’ Transaction fand am 28.05.2026 statt. Plate, Achim, Vorstand, baute das eigene Depot am 25.05.2026 um LAIQON-Anteile aus. Plate, Achim erwarb 1.250 Aktien zu einem Kurs von je 5,09 EUR. Ohne große Ausschläge präsentierte sich letztlich die LAIQON-Aktie. Der Anteilsschein notierte via FSE bei 4,92 EUR.

Die LAIQON-Aktie notierte im FSE-Handel am Tag der Veröffentlichung der BaFin-Meldung bei 4,92 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. LAIQON markiert derzeit einen Börsenwert in Höhe von 92,11 Mio. Euro. Gegenwärtig werden 18.421.700 Aktien frei am Markt gehandelt.

Das vorangegangene Eigengeschäft von Plate, Achim wurde am 15.05.2026 erfasst. Es wurde ein Kauf von 200 LAIQON-Aktien zu je 4,76 EUR getätigt.

Redaktion finanzen.net

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