Managers’ Transactions bei Mountain Alliance: Führungskraft ersteht weitere Anteile

Transaktion im Blick

Wie sich die Mountain Alliance-Aktie nach einem Eigengeschäft bewegte.

Zu einem Eigengeschäft einer Führungskraft kam es am 02.04.2026 bei Mountain Alliance. Die Transaktion wurde am 07.04.2026 publik gemacht. Im Portfolio von Mountain Alliance-Aufsichtsrat Wild, Daniel kam es am 02.04.2026 zu einer Anpassung. Die Führungskraft kaufte 20.000 Aktien zu jeweils 2,20 EUR hinzu. Die Mountain Alliance-Aktie notierte im FSE-Handel an diesem Tag bei 2,14 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Mountain Alliance-Aktie zeigte sich insgesamt im FSE-Handel am Veröffentlichungstage der BaFin kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 2,12 EUR an der Tafel. Mountain Alliance wird aktuell mit einem Börsenwert von 16,96 Mio. Euro gelistet. Gegenwärtig werden 7.569.210 Aktien frei am Markt gehandelt.

Bei Mountain Alliance kam es davor am 16.03.2026 zuletzt zu Eigengeschäften von Führungskräften. Damals hatte Boersch, Dr. Cornelius Aufsichtsrat 2.230 Anteilsscheine zu je 2,20 EUR gekauft.

Redaktion finanzen.net