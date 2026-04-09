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Managers’ Transactions bei Mountain Alliance: Führungskraft kauft zu

10.04.26 08:01 Uhr

Bewegung bei Mountain Alliance: So änderte eine Führungskraft ihr Portfolio.

Werte in diesem Artikel
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Mountain Alliance AG
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Am 07.04.2026 wurden bei Mountain Alliance Managers’ Transactions erfasst. Die Publikation der Managers’ Transaction fand am 09.04.2026 statt. Mountain Alliance-in enger Beziehung Tiburon Unternehmensaufbau GmbH vergrößerte am 07.04.2026 die eigene Aktienposition. Tiburon Unternehmensaufbau GmbH erwarb 3.597 Aktien für je 2,32 EUR. Bei der Mountain Alliance-Aktie ließ sich schließlich kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im FSE-Handel hatte das Papier zur Schlussglocke einen Wert von 2,12 EUR.

Mit einem Kurs von 2,21 EUR zeigte sich die Mountain Alliance-Aktie im FSE-Handel vom m Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung schließlich kaum verändert. Der Börsenwert von Mountain Alliance beläuft sich aktuell auf 17,71 Mio. Euro. Gegenwärtig werden 7.569.210 Aktien frei am Markt gehandelt.

Das letzte verzeichnete Eigengeschäft von Führungskräften fand am 02.04.2026 statt. Aufsichtsrat, Wild, Daniel, erwarb 20.000 Papiere zu jeweils 2,20 EUR.

Redaktion finanzen.net

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