Managers’ Transactions bei Muehl Product Service: Führungskraft ersteht weitere Anteile
Zu einer Managers’ Transaction kam es in jüngster Vergangenheit bei Muehl Product Service.
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Am 25.06.2026 konnte bei Muehl Product Service eine Transaktion einer Führungskraft ausgemacht werden. Die Publikation der Managers’ Transaction fand am 29.06.2026 statt. Am 25.06.2026 baute LUBANCO PTE. LTD., in enger Beziehung, das Depot um 13.697 Aktien aus. LUBANCO PTE. LTD. bezahlte 4,08 EUR je Anteilsschein. Die Muehl Product Service-Aktie kam im FSE-Handel kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 3,92 EUR.
Die Muehl Product Service-Aktie stieg am Veröffentlichungstag der BaFin im FSE-Handel. Schlussendlich verteuerte sich das Papier um 16,80 Prozent auf 4,60 EUR. Letztlich wurden via FSE 500 Muehl Product Service-Aktien gekauft oder verkauft. Insgesamt ist Muehl Product Service aktuell 139,82 Mio. Euro wert. 33.132.100 Anteilsscheine befinden sich derzeit im Streubesitz.
LUBANCO PTE. LTD. führte zuvor am 24.06.2026 die letzte Transaktion durch. Um 10.499 Anteile für einen Preis von jeweils 3,88 EUR baute LUBANCO PTE. LTD. das eigene Portfolio aus.
Redaktion finanzen.net
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