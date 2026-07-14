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Portfolio geändert

Managers’ Transactions bei Muehl Product Service: Führungskraft weitet Engagement aus

Nach Eigengeschäften von Führungskräften rückte zuletzt Muehl Product Service ins Blickfeld.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Muehl Product & Service AG Inhaber-Akt Nach Kapitalherabsetzung
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Am 10.07.2026 tätigte bei Muehl Product Service eine Führungskraft ein Eigengeschäft. Muehl Product Service meldete die Managers’ Transaction am 14.07.2026. Muehl Product Service-in enger Beziehung LUBANCO PTE. LTD. vergrößerte am 10.07.2026 die eigene Aktienposition. LUBANCO PTE. LTD. erwarb 1.173 Aktien für je 6,10 EUR. Die Muehl Product Service-Aktie bewegte sich letztendlich kaum. Das Papier stand via FSE bei 6,15 EUR.

Der Muehl Product Service-Aktie ging am Tag der Kundgebung der Transaktion durch die BaFin im FSE-Handel die Puste aus. Schließlich verlor das Papier 19,30 Prozent auf 4,76 EUR. An diesem Tag wurden via FSE 450 Muehl Product Service-Aktien umgesetzt. Muehl Product Service erreicht derzeit eine Marktkapitalisierung von 193,82 Mio. Euro. Gegenwärtig werden 33.132.100 Aktien frei am Markt gehandelt.

LUBANCO PTE. LTD. tätigte zuvor am 08.07.2026 ein Eigengeschäft. Die Führungskraft vergrößerte die Aktienposition um 9.421 Papiere zu jeweils 6,15 EUR.

Redaktion finanzen.net

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