Managers’ Transactions bei Muehl Product Service: Führungskraft weitet Engagement aus

Portfolio geändert

20.08.26 08:01 Uhr

Diese Auswirkungen hatten die jüngsten Eigengeschäfte von Führungskräften auf die Muehl Product Service-Aktie.

Am 17.08.2026 tätigte bei Muehl Product Service eine Führungskraft ein Eigengeschäft. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 19.08.2026 ein. LUBANCO PTE. LTD., in enger Beziehung bei Muehl Product Service, fügte am 17.08.2026 961 Aktien dem Depot hinzu. Je Papier wurde ein Preis von 5,50 EUR gezahlt. Die Muehl Product Service-Aktie bewegte sich letztendlich kaum. Das Papier stand via FSE bei 5,35 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich am Veröffentlichungstag der BaFin-News letztlich die Muehl Product Service-Aktie. Der Anteilsschein notierte via FSE bei 5,40 EUR. Muehl Product Service markiert derzeit einen Börsenwert in Höhe von 183,88 Mio. Euro. Gegenwärtig werden 33.132.100 Aktien frei am Markt gehandelt.

LUBANCO PTE. LTD. führte zuvor am 14.08.2026 die letzte Transaktion durch. Für einen Preis von jeweils 5,50 EUR erwarb LUBANCO PTE. LTD. 935 Aktien.

Redaktion finanzen.net