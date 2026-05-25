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Managers’ Transactions bei NanoRepro: Führungskraft ersteht weitere Anteile

26.05.26 14:01 Uhr

Die Aufsichtsbehörden wurden kürzlich über ein Eigengeschäft bei NanoRepro informiert.

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Aktien
NanoRepro AG
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Für den 19.05.2026 wurde bei NanoRepro eine Managers’ Transaction gemeldet. Die Transaktion wurde am 25.05.2026 publik gemacht. Sein Engagement in NanoRepro hat Stiller, Dr. Olaf, Aufsichtsrat, am 19.05.2026 ausgebaut. Das Portfolio erweiterte sich damit um 6.369 Aktien zu je 1,57 EUR. Kaum Bewegung ließ sich im Endeffekt bei der NanoRepro-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via FSE bei 1,51 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die NanoRepro-Aktie im FSE-Handel und tendierte am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung zu guter Letzt bei 1,59 EUR. Insgesamt ist NanoRepro aktuell 22,94 Mio. Euro wert. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 13.903.603 beziffert.

Zuvor wurden Transaktionen von Stiller, Dr. Olaf am 19.05.2026 verzeichnet. Um 6.289 Anteile für einen Preis von jeweils 1,59 EUR baute Stiller, Dr. Olaf das eigene Portfolio aus.

Redaktion finanzen.net

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