Gemeldetes Eigengeschäft

Eine Umschichtung im Depot einer Führungskraft sorgte kürzlich bei Ottobock für Aufsehen.

Am 13.11.2026 wurden bei Ottobock Eigengeschäfte von Führungskräften verzeichnet. Die Transaktion wurde am 17.11.2026 gemeldet. Im Portfolio von Ottobock-Aufsichtsrat Bohr, Dr. Bernd kam es am 13.11.2026 zu einer Anpassung. Die Führungskraft kaufte 1.270 Aktien zu jeweils 40,88 EUR hinzu. Die Aktie verlor schließlich in der FSE-Sitzung 0,70 Prozent auf 40,05 EUR.

Der Ottobock-Aktie ging am Tag der Kundgebung der Transaktion durch die BaFin im FSE-Handel die Puste aus. Schließlich verlor das Papier 1,90 Prozent auf 38,30 EUR. Letztlich wurden via FSE 1.657 Ottobock-Aktien gekauft oder verkauft. Ottobock erreicht derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,51 Mrd. Euro. Gegenwärtig werden 63.990.152 Aktien frei am Markt gehandelt.

Zuvor handelte Bohr, Dr. Bernd am 13.11.2026 mit Ottobock-Anteilen. Bohr, Dr. Bernd fügte 700 Anteile zu jeweils 41,00 EUR dem eigenen Depot hinzu.

Redaktion Finanzen.net