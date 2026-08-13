Managers’ Transactions bei ProCredit: Führungskraft ersteht weitere Anteile

Wertpapiergeschäft

18.08.26 10:01 Uhr

ProCredit veröffentlichte jüngst ein Eigengeschäft.

Zu einem Eigengeschäft einer Führungskraft kam es am 13.08.2026 bei ProCredit. Am 17.08.2026 wurde der Handel mit ProCredit-Anteilen gemeldet. Sein Engagement in ProCredit hat Bibolli, Eriola, Vorstand, am 13.08.2026 ausgebaut. Das Portfolio erweiterte sich damit um 706 Aktien zu je 8,15 EUR. Ohne große Ausschläge präsentierte sich letztlich die ProCredit-Aktie. Der Anteilsschein notierte via FSE bei 8,09 EUR.

Im FSE-Handel kam die ProCredit-Aktie am Veröffentlichungstag der BaFin schlussendlich kaum vom Fleck und notierte bei 8,10 EUR. Letztlich wurden via FSE 100 ProCredit-Aktien gekauft oder verkauft. Am Markt ist ProCredit aktuell 475,31 Mio. Euro wert. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 58.898.500 beziffert.

Vor der aktuellen Transaktion wurden ProCredit-Anteile zuletzt am 13.08.2026 von einer Führungskraft bewegt. Vorstand, Chatzis, Georgios, erwarb 399 Papiere zu jeweils 8,15 EUR.

Redaktion finanzen.net