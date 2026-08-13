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Eigengeschäft

Managers’ Transactions bei ProCredit: Führungskraft kauft zu

Managers’ Transactions bei ProCredit: Führungskraft kauft zu

So entwickelte sich die ProCredit-Aktie nach einer kürzlich erfolgten Managers’ Transaction.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ProCredit Holding AG & Co.KGaA
8.15 EUR 0.05 EUR 0.62 %
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Zu einem Eigengeschäft einer Führungskraft kam es am 13.08.2026 bei ProCredit. Am 17.08.2026 wurde der Handel mit ProCredit-Anteilen gemeldet. Aufsichtsrat Joleska Popovska, Jovanka kaufte am 13.08.2026 ProCredit-Aktien. 184 ProCredit-Anteilsscheine wurden zu einem Kurs von je 8,15 EUR erworben. Bei der ProCredit-Aktie ließ sich schließlich kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im FSE-Handel hatte das Papier zur Schlussglocke einen Wert von 8,09 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich im Endeffekt am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung bei der ProCredit-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via FSE bei 8,10 EUR. Von der ProCredit-Aktie wurden im Tagesverlauf 100 Stück gehandelt. Aktuell ergibt sich für ProCredit eine Börsenbewertung in Höhe von 475,31 Mio. Euro. An der Börse befinden sich momentan 58.898.500 Aktien im Streubesitz.

Vor der Transaktion von Bibolli, Eriola wurde die letzte Meldung am 13.08.2026 verzeichnet. Damals hatte Bibolli, Eriola Vorstand 706 Anteilsscheine zu je 8,15 EUR gekauft.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Adriana Iacob / Shutterstock.com

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