DAX25.209 +0,8%Est506.075 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7100 +1,2%Nas22.578 +0,1%Bitcoin57.008 +0,1%Euro1,1845 -0,1%Öl69,15 +2,7%Gold4.959 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Amazon 906866 Siemens 723610 Infineon 623100 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Buffetts letztes Depot als Berkshire Hathaway-CEO -- Palantir, thyssenkrupp, Meta, NVIDIA, Palo Alto Networks, Rüstungsaktien, Infineon, Gerresheimer, Bayer, Dürr im Fokus
Top News
Der CEO von ServiceNow liefert den 3 Mio. USD-Beweis! Der Panik-Ausverkauf ist ein Fehler! Der CEO von ServiceNow liefert den 3 Mio. USD-Beweis! Der Panik-Ausverkauf ist ein Fehler!
Startbonus bei finanzen.net ZERO: Sichere Dir mit etwas Glück eine Gratis-Aktie! Startbonus bei finanzen.net ZERO: Sichere Dir mit etwas Glück eine Gratis-Aktie!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
KI und Robotik verändern die Wirtschaft. Mit diesem Amundi ETF kannst du in die Treiber dieser Revolution investieren. Hier mehr erfahren.
Managers’ Transaction

Managers’ Transactions bei ProCredit: Führungskraft weitet Engagement aus

18.02.26 14:01 Uhr
Managers’ Transactions bei ProCredit: Führungskraft weitet Engagement aus | finanzen.net

So entwickelte sich die ProCredit-Aktie nach einer kürzlich erfolgten Managers’ Transaction.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ProCredit Holding AG & Co.KGaA
8,36 EUR 0,02 EUR 0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Am 10.02.2026 wurden bei ProCredit Managers’ Transactions erfasst. Die Transaktion wurde am 13.02.2026 publik gemacht. Vorstand Chatzis, Georgios stockte am 10.02.2026 das Investment in ProCredit-Aktien auf. Chatzis, Georgios erwarb 373 Aktien zu je 8,69 EUR. Die ProCredit-Aktie zeigte sich insgesamt im FSE-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 8,48 EUR an der Tafel.

Zum Vortag unverändert notierte die ProCredit-Aktie dann am Tag der veröffentlichten News durch die BaFin im FSE-Handel bei 8,40 EUR. ProCredit wird derzeit am Markt mit 490,04 Mio. Euro bewertet. Öffentlich zum Handel stehen aktuell 58.898.500 Anteilsscheine.

Das vorherige Eigengeschäft mit ProCredit-Aktien wurde am 10.02.2026 verzeichnet. Einen Zukauf von 412 Papiere für jeweils 8,69 EUR tätigte zu diesem Zeitpunkt Vorstand.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf ProCredit

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ProCredit

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Adriana Iacob / Shutterstock.com

Nachrichten zu ProCredit Holding AG & Co.KGaA

DatumMeistgelesen
Wer­bung