Managers’ Transactions bei ProCredit: Führungskraft weitet Engagement aus

Managers’ Transaction

So entwickelte sich die ProCredit-Aktie nach einer kürzlich erfolgten Managers’ Transaction.

Am 10.02.2026 wurden bei ProCredit Managers’ Transactions erfasst. Die Transaktion wurde am 13.02.2026 publik gemacht. Vorstand Chatzis, Georgios stockte am 10.02.2026 das Investment in ProCredit-Aktien auf. Chatzis, Georgios erwarb 373 Aktien zu je 8,69 EUR. Die ProCredit-Aktie zeigte sich insgesamt im FSE-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 8,48 EUR an der Tafel.

Zum Vortag unverändert notierte die ProCredit-Aktie dann am Tag der veröffentlichten News durch die BaFin im FSE-Handel bei 8,40 EUR. ProCredit wird derzeit am Markt mit 490,04 Mio. Euro bewertet. Öffentlich zum Handel stehen aktuell 58.898.500 Anteilsscheine.

Das vorherige Eigengeschäft mit ProCredit-Aktien wurde am 10.02.2026 verzeichnet. Einen Zukauf von 412 Papiere für jeweils 8,69 EUR tätigte zu diesem Zeitpunkt Vorstand.

Redaktion finanzen.net