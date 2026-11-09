Managers’ Transactions bei Rheinmetall: Führungskraft weitet Engagement aus

Eigengeschäft bei Rheinmetall

09.11.26 10:01 Uhr

Kürzlich wurden Anleger über ein Eigengeschäft einer Führungskraft bei Rheinmetall informiert.

Für den 06.11.2026 wurde bei Rheinmetall eine Managers’ Transaction gemeldet. Am 06.11.2026 wurde das Eigengeschäft offiziell gemacht. Rheinmetall-Vorstand Papperger, Armin Theodor vergrößerte am 06.11.2026 die eigene Aktienposition. Papperger, Armin Theodor erwarb 249 Aktien für je 804,40 EUR. Die Rheinmetall-Aktie gab im FSE-Handel im Endeffekt um 2,20 Prozent auf 815,00 EUR nach.

Der Rheinmetall-Aktie ging am Tag der Kundgebung der Transaktion durch die BaFin im FSE-Handel die Puste aus. Schließlich verlor das Papier Prozent auf EUR. Rheinmetall ist derzeit am Markt 37,92 Mrd. Euro wert. Gegenwärtig werden 46.655.696 Aktien frei am Markt gehandelt.

Papperger, Armin Theodor führte zuvor am 05.11.2026 die letzte Transaktion durch. Das Portfolio von Papperger, Armin Theodor verzeichnete zu diesem Zeitpunkt eine Erhöhung um 585 Anteile zu jeweils 858,95 EUR.

Redaktion Finanzen.net