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Eigengeschäft bei Rheinmetall

Managers’ Transactions bei Rheinmetall: Führungskraft weitet Engagement aus

Managers’ Transactions bei Rheinmetall: Führungskraft weitet Engagement aus

Kürzlich wurden Anleger über ein Eigengeschäft einer Führungskraft bei Rheinmetall informiert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
823.90 EUR 8.90 EUR 1.09 %
Charts | News | Analysen

Für den 06.11.2026 wurde bei Rheinmetall eine Managers’ Transaction gemeldet. Am 06.11.2026 wurde das Eigengeschäft offiziell gemacht. Rheinmetall-Vorstand Papperger, Armin Theodor vergrößerte am 06.11.2026 die eigene Aktienposition. Papperger, Armin Theodor erwarb 249 Aktien für je 804,40 EUR. Die Rheinmetall-Aktie gab im FSE-Handel im Endeffekt um 2,20 Prozent auf 815,00 EUR nach.

Der Rheinmetall-Aktie ging am Tag der Kundgebung der Transaktion durch die BaFin im FSE-Handel die Puste aus. Schließlich verlor das Papier Prozent auf EUR. Rheinmetall ist derzeit am Markt 37,92 Mrd. Euro wert. Gegenwärtig werden 46.655.696 Aktien frei am Markt gehandelt.

Papperger, Armin Theodor führte zuvor am 05.11.2026 die letzte Transaktion durch. Das Portfolio von Papperger, Armin Theodor verzeichnete zu diesem Zeitpunkt eine Erhöhung um 585 Anteile zu jeweils 858,95 EUR.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
06.11.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 Rheinmetall Buy UBS AG
06.11.26 Rheinmetall Kaufen DZ BANK
06.11.26 Rheinmetall Market-Perform Bernstein Research
05.11.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research

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